Проросійські бойовики на Донеччині обстріляли селище Зайцеве. Від прицільного вогню загорілося поле, що розташоване поблизу житлових будинків.

Вогонь швидко перекинувся з поля на житлові будинки. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Важливо ЗСУ готові дати відсіч, – Хомчак про підготовку до припинення вогню

За словами очевидців, горить щонайменше 10 подвір’їв. На місце події вже прибули рятувальники. Гасити пожежу вогнеборцям ДСНС допомагають військові Збройних сил України.

Наразі інформації про жертв та постраждалих від пожежі немає.

Нещодавно у результаті обстрілу у Новоайдарському районі Луганської області також спалахнула пожежа. за два дні її вдалося повністю загасити.

Актуально На Донбасі українські військові готуються до повного припинення вогню

Як минула доба на Донбасі: головне