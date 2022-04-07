Оккупанты дальше блокируют Харьков и бьют по городу из артиллерии

Российские оккупанты продолжают активно действовать на Слобожанском направлении. В частности, обстреливаются Харьков.

В частности, противник и дальше блокирует Харьков. Россияне совершают артиллерийские обстрелы.

Кстати Враг продолжает обстрелы Попасной, чтобы наступить на Рубежное, – Генштаб ВСУ

Кроме того, россияне активизировались на Донецком, Южнобужском и Таврическом направлениях.

Ночные обстрелы Харькова

Массовые обстрелы Харькова обычно проходят ночью. Используют реактивные системы залпового огня.

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