Оккупанты депортируют украинцев в депрессивные регионы России, – Андрющенко

Рашисты принудительно депортируют мирных жителей Мариуполя в Россию. Они не дают им уехать в Украину, угрожая расправой над ними и их детьми.

Российские кафиры проводят "зачистку" Мариуполя от украинцев. Рашисты принудительно вывозят наших граждан в свою страну.

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Депортация украинцев в депрессивные регионы России

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко российские кафиры продолжают незаконный вывоз украинских граждан в Россию. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Особую активность в совершении этого преступления враг проявляет в Мариуполе.

Мариупольцев вывозят в экономически депрессивные регионы, вплоть до Дальнего Востока. Самая дальняя точка, о которой нам известно – поселок Врангеля, это почти в Японии. Раньше была принудительная депортация в ближние города, а теперь наших людей везут все дальше и дальше,

– рассказал Андрющенко.

По словам советника городского головы Мариуполя, таким образом, Россия хочет решить демографические проблемы в этих регионах. Оттуда выехали почти все жители из-за тяжелых условий и низких зарплат. Собственную несуразность управления рашисты хотят покрыть нашими гражданами.

Выехать из регионов нашим гражданам очень сложно, хотя теоретически возможно, успешные случаи уже были, в частности, благодаря дружественным странам Балтии, которые открыли для украинцев свои границы. Единственное, что для этого нужно в любом случае – украинские документы. У кого рашисты забрали документы, бежать из России будет тяжело, по крайней мере, в ближайший год.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

Российские оккупанты внедрили специальные пропуска, разрешающие передвижение по городу, а также въезд и выезд из населенного пункта. Пропуска нужны даже для того, чтобы пересечь административные границы районов самого Мариуполя.

Захватчики принялись за русификацию обучения в Мариуполе. Они надеются, что город останется под контролем надолго.

Незаконная депортация мирных мариупольцев в Россию продолжается. Враг также активно вывозит в Россию украинских малышей – только 21 мая кафиры вывезли в свою страну 55 детей.

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