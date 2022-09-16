Россияне держат военную технику в учебных заведениях оккупированных территорий

На захваченных территориях оккупанты используют образовательные учреждения. Они живут там или же хранят технику.

Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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"В населенном пункте Хомовка Луганской области на территории местного аграрного лицея размещается военная техника, а в корпусах – личный состав противника. Такая же ситуация и в других оккупированных населенных пунктах Харьковской (Подолы), Запорожской (Черниговка) и Херсонской (Подстепное) областей", – сообщили в Генштабе.

Что россияне держат в своих "администрациях"

Украинские защитники выгнали оккупантов из Купянска на Харьковщине. Россияне бежали и оставили все вещи.

Купянск для захватчиков был центром оккупированной Харьковской области. Они там обустроили "администрацию". Для этого они использовали здание райотдела полиции. Там осталась русская символика и портреты Путина.

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В отдельных кабинетах остались матрасы. Некоторые помещения имеют следы крови, много алкоголя, блистеров с лекарствами, шприцы.

Захватчики вели статистику "преступлений". Там фигурировали даже дети.

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