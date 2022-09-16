Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"У населеному пункті Хомівка Луганської області, на території місцевого аграрного ліцею, розміщується військова техніка, а у корпусах – особовий склад противника. Така ж ситуація і в інших окупованих населених пунктах Харківської (Подоли), Запорізької (Чернігівка) та Херсонської (Підстепне) областей", – повідомили у Генштабі.

Що росіяни тримають у своїх "адміністраціях"

Українські захисники вигнали окупантів з Куп'янська, що на Харківщині. Росіяни втікали й залишили всі свої речі.

Куп'янськ для загарбників був центром окупованої Харківщини. Вони там облаштували "адміністрацію". Для цього вони використали будівлю райвідділку поліції. Там залишилася російська символіка та портрети путіна.

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В окремих кабінетах залишилися матраци. Деякі приміщення мають сліди крові, багато алкоголю, блістерів із ліками, шприци.

Загарбники вели статистику "злочинів". Там фігурували навіть діти.

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