Соответствующую информацию сообщил 7 августа начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник в эфире канала "Рада". Также в СНБО рассказали, по какому городу оккупанты выпустили больше всего ракет.

Читайте также "Жеста доброй воли" не будет, – Жданов спрогнозировал шаги россиян на Изюмском направлении

россияне прикрываются мирными людьми в Изюме

Максим Стрельник заявил, что хуже всего то, что оккупанты держат в заложниках местных жителей, гражданских, которые хотели бы эвакуироваться из города, понимая, что приближающийся отопительный сезон будет очень кризисным.

К сожалению, большинство населения остается в заблокированном городе. оккупанты держат наших земляков в плену. Они пользуются ими как живым щитом от ВСУ,

– заявил Стрельник.

Также по его словам, россияне уничтожили в Изюме всю систему централизованного теплоснабжения и учреждения здравоохранения.

В городе нет лекарств и медпомощи

Начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета объяснил, что в городе острая нехватка медикаментов, однако россияне отказывают в предоставлении каких-либо гуманитарных коридоров для доставки самого необходимого.

Там остались некоторые медработники, которые пытаются оказывать помощь жителям, но даже элементарные болезни невозможно вылечить, потому что нет ни антибиотиков, ни инсулина, ни многое другое необходимого.

– объяснил чиновник.

Он добавил, что наши военные могут оказывать давление на врага и двигаться к Изюму.

"Есть успехи, я не могу о них говорить, но наши военные двигаются в направлении Изюма", – подытожил Стрельник.

Стоит вспомнить, что на самом деле Вооруженные Силы Украины продвигаются по Изюмскому направлению, а россиян удалось отбросить из Дмитровки и Дибровного.

Последние новости по ситуации в Изюме

5 августа руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что россии не удалось достичь поставленных задач на Изюмском направлении.

Эксперт пояснил, что российские войска должны выбирать между тем, продолжать наступление на Востоке Украины, или держать оборону на Юге.

Следует вспомнить, что 2 августа в американском Институте изучения войны сообщили, что в ВСУ возникает возможность контрнаступления на Изюмском направлении.

Смотрите также – военный эксперт Александр Мусиенко рассказал об ударе у Изюма: видео