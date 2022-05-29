В Херсоне директором театра был назначен охранник

В прошлом мужчина был охранником театра, а теперь будет "руководить" им. Об этом сообщил советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань.

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По его словам, захватчики цинично ведут свою подготовку ко Дню защиты детей. Так, в Херсоне назначили даже нового руководителя театра, чтобы добавить зрелищ в свои "мероприятия".

Новым руководителем стал… бывший охранник помещения. Кадровые назначения у кафиров о многом говорят: продавщицу – на начальника образования, охранника – на директора театра, местных алкашей и сумасшедших – на гауляйтеров,

– подчеркнул Хлань.

Он добавил, что такая специфичность при выборе работников в оккупированном Херсоне объясняется одним – никто другой не соглашается сотрудничать с оккупационными властями. Поскольку специалисты соответствующих категорий отказываются сотрудничать.

При этом советник главы Херсонской ОВ подчеркнул, что кто бы к оккупантам на работу не шел - кончат очень плохо.

Что думает действующий директор театра

Одно из изданий пообщалось с действующим директором Херсонского областного академического музыкально драматичного театра имени Николая Кулиша Александром Книгой. Он информацию о назначении нового директора подтвердил.

По его словам, он по телефону общался с Шелудько и выслушал его аргументы. Тот сказал, что ему предложили должность и в случае отказа привезут кого-нибудь из Крыма.

Также Книга рассказал, что написал обращение в коллектив, в котором разъяснил, что те, кто захочет работать в новом театре, должны уволиться из театра Кулиша.

Если кто-то из работников хочет работать в новом театре, то, во-первых, он должен уволиться из театра Кулиша и написать заявление в другой театр. Но так подвергает себя статье о коллаборации и при изменении ситуации в области предстанет перед определенной проблемой,

– сказал он.

Кроме того, действующий директор театра объяснил, что при назначении руководителя какого-то нового театра, тот должен иметь сметы на содержание помещения, штатное расписание с окладами и осуществлять наем на работу. В противном случае – это все фикция.

Он подчеркнул, что в настоящее время весь коллектив театра находится согласно приказу на дистанционной работе, и никто никого не имеет права вызывать на работу. Если такие случаи возникают принудительно, то следует сообщать об этом, чтобы факт получал огласку.

Достойно внимания! Наши воины каждый день уничтожают врага и его технику. Один из молниеносных моментов уничтожения орков был снят на видео . На нем операторы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины уничтожили в Херсонской области вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом противника. Все сгорело в мгновение ока, превратившись в факелы.