В Херсоні директором театру призначили охоронця

У минулому чоловік був охоронцем театру, а тепер "керуватиме" ним. Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

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За його словами, загарбники цинічно ведуть свою підготовку до Дня захисту дітей. Так, в Херсоні призначили навіть нового керівника театру, щоб додати видовищ до своїх "заходів".

Новим очільником став… колишній охоронець приміщення. Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню – на начальника освіти, охоронця – на директора театру, місцевих алкашів і божевільних – на гауляйтерів,

– підкреслив Хлань.

Він додав, що така специфічність при виборі працівників в окупованому Херсоні пояснюється одним – ніхто інший не погоджується на співпрацю з окупаційною владою. Оскільки спеціалісти відповідних категорій відмовляються співпрацювати.

При цьому радник голови Херсонської ОВА наголосив, що хто б до окупантів на роботу не йшов – закінчать дуже погано.

Що думає чинний директор театру

Одне із видань поспілкувалося із чинним директором Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Олександром Книгою. Він інформацію про призначення нового "директора" підтвердив.

За його словами, він телефоном спілкувався з Шелудьком та вислухав його аргументи. Той сказав, що йому запропонували посаду й у разі відмови привезуть когось з Криму.

Також Книга розповів, що написав звернення до колективу, в якому роз'яснив, що ті, хто захоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.

Якщо хтось з працівників, хоче працювати в новому театрі, то, по-перше, він повинен звільнитись з театру Куліша і написати заяву в інший театр. Але так наражає себе на статтю про колаборацію і при зміні ситуації в області постане перед певною проблемою,

– сказав він.

Крім того, чинний директор театру пояснив, що при призначенні керівника якогось нового театру, той повинен мати кошториси на утримання приміщення, штатний розклад з окладами і тоді здійснювати наймання на роботу. В іншому разі – це все фікція.

Він підкреслив, що наразі весь колектив театру перебуває, згідно з наказом, на дистанційній роботі, й ніхто нікого не має права викликати на роботу. Якщо такі випадки виникають примусово, то слід повідомляти про це, щоб факт набував розголосу.

Варте уваги! Наші воїни щодня нищать ворога та його техніку. Один із блискавичних моментів знищення орків було знято на відео. На ньому оператори Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищили у Херсонській області ворожий КамАЗ "Тайфун" з особовим складом противника. Все згоріло в одну мить, перетворившись на факели.