Российские оккупанты, снимая фейковые репортажи, имитируют ремонт бомбоубежищ и медицинских учреждений на Донбассе. Враг пытается создать ложную угрозу развертывания боевых действий якобы по вине Украины.

По информации Главного управления разведки Минобороны, на эти жалкие попытки пропагандисты Кремля тратят значительное количество средств.

Читайте также Новые фейки оккупантов: на этот раз о "обстрелы" ВСУ и «гибель» мужа

Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также, усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов,

– говорится в сообщении.

При этом, финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях завышают в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения.

В то же время среди местного населения ходят слухи, что необходимо самостоятельно делать запасы воды, продуктов питания, лекарств и горючего.

Обратите внимание! Еще в начале апреля военная разведка Украины сообщала, что Россия завершает подготовку комплекса провокационных мероприятий. Их цель – расширить военное присутствие на Донбассе и продвинуться вглубь нашей страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что российско-украинская война продолжается не только на передовой, но и в информационном пространстве.

Он подчеркнул, что с попыткой эскалации конфликта на Донбассе кремлевская пропаганда увеличила количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей.

К теме Российские пропагандисты потянулись на Донбасс, стоит ожидать провокаций, – Казанский