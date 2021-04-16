Оккупанты для пропаганды делают вид, что ремонтируют бомбоубежища на Донбассе
Российские оккупанты, снимая фейковые репортажи, имитируют ремонт бомбоубежищ и медицинских учреждений на Донбассе. Враг пытается создать ложную угрозу развертывания боевых действий якобы по вине Украины.
Источник:пресс-служба Министерства обороны
По информации Главного управления разведки Минобороны, на эти жалкие попытки пропагандисты Кремля тратят значительное количество средств.
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Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для съемок фейковых репортажей имитируют ремонт бомбоубежищ, медицинских учреждений. Также, усиливают режим охраны административных зданий и объектов хранения продовольственных резервов,
– говорится в сообщении.
При этом, финансовые затраты на проведение работ в отдельных случаях завышают в десятки раз под предлогом якобы экстренной подготовки к введению режима военного положения.
В то же время среди местного населения ходят слухи, что необходимо самостоятельно делать запасы воды, продуктов питания, лекарств и горючего.
Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил, что российско-украинская война продолжается не только на передовой, но и в информационном пространстве.
Он подчеркнул, что с попыткой эскалации конфликта на Донбассе кремлевская пропаганда увеличила количество фейков и попыток манипулирования сознанием людей.
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