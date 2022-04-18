Оккупанты на Днепропетровщине разбомбили дачные дома, где никогда не было военных объектов

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей Украины. Сегодня, 18 апреля, захватчики попали в дачные дома на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, пострадали дачи в Днепровском районе.

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Пострадавших нет

"Никто не пострадал. Нет света из-за поврежденных сетей. Работают электрики", – отметил Резниченко.

Он также подчеркнул, что в районе, куда попала российская ракета, нет никаких военных объектов и никогда не было.

Кстати, во время войны России против Украины Днепропетровщина стала большим гуманитарным хабом. В частности, она поддерживает Харьковскую, Черниговскую, Донецкую и Луганскую области.

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