Оккупанты на Днепропетровщине разбомбили дачные дома, где никогда не было военных объектов
Источник:Днепропетровская ОВА
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирных жителей Украины. Сегодня, 18 апреля, захватчики попали в дачные дома на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, пострадали дачи в Днепровском районе.
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Пострадавших нет
"Никто не пострадал. Нет света из-за поврежденных сетей. Работают электрики", – отметил Резниченко.
Он также подчеркнул, что в районе, куда попала российская ракета, нет никаких военных объектов и никогда не было.
Кстати, во время войны России против Украины Днепропетровщина стала большим гуманитарным хабом. В частности, она поддерживает Харьковскую, Черниговскую, Донецкую и Луганскую области.
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