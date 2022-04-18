Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, постраждали дачі у Дніпровському районі.
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Постраждалих немає
"Ніхто не постраждав. Немає світла через пошкоджені мережі. Працюють електрики", – зазначив Резніченко.
Він також підкреслив, що у районі, де влучила російська ракета, немає жодних військових об'єктів і ніколи не було.
До слова, під час війни Росії проти України Дніпропетровщина стала великим гуманітарним хабом. Зокрема вона підтримує Харківську, Чернігівську, Донецьку та Луганську області.
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