Оккупанты до сих пор пытаются взять Мариуполь под полный контроль

Оккупанты не оставляют намерения захватить Мариуполь. Они планируют поскорее установить над городом полный контроль.

К тому же враги пытаются взять как минимум 7 населенных пунктов в Донецком направлении. Об этом сообщили в Генштабе 2 апреля.

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На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь,

– говорится в сообщении.

К слову, утром 2 апреля в Генштабе заявили, что оккупанты хотят усилить свои войска на Востоке. В частности, говорилось о Слобожанском, Луганском и Донецком направлениях.

Обратите внимание – Потери врага по состоянию на 2 апреля: видео