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Оккупанты на Донбассе лупили по украинским защитникам: в ответ ВСУ ранили 5 наемников

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Ситуация на Донбассе за 13 мая
Ситуация на Донбассе за 13 мая / NBN

Пророссийские боевики 12 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В целом за прошлые сутки оккупанты 9 раз обстреливали подразделения ВСУ.

Враг применял минометы 120-го и 82-го калибров, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи:

  • Павлополя;
  • Старогнатовки;
  • Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял:

  • Крымское;
  • Луганское

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В ответ наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг прекратил провокации.

Обратите внимание! По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Гнутова противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

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За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Карта окупованих територій
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Алена Захарова
Теги: Операция Объединенных сил Украина – Россия Оккупированные территории Пророссийские боевики Война Война на Донбассе Новости Украины
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