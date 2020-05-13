Оккупанты на Донбассе лупили по украинским защитникам: в ответ ВСУ ранили 5 наемников
Пророссийские боевики 12 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В целом за прошлые сутки оккупанты 9 раз обстреливали подразделения ВСУ.
Враг применял минометы 120-го и 82-го калибров, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи:
- Павлополя;
- Старогнатовки;
- Опытного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял:
- Крымское;
- Луганское
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. В ответ наши воины открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наемников. Благодаря отваге и решительности военнослужащих из состава Объединенных сил враг прекратил провокации.
Обратите внимание! По данным разведки, 12 мая украинские военнослужащие ранили пятерых российских оккупантов.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Гнутова противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины в ответ решительно применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.
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За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.