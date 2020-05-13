Окупанти на Донбасі гатили по українських захисниках: у відповідь ЗСУ поранили 5 найманців

Проросійські бойовики 12 травня вчергове порушили режим припинення вогню. Загалом за минулу добу окупанти 9 разів обстрілювали підрозділи ЗСУ.

Ворог застосовував міномети 120- го та 82-го калібрів, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу:

Павлополя;

Старогнатівки;

Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв:

Кримське;

Луганське

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. У відповідь наші воїни відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Завдяки відвазі та рішучості військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил ворог припинив провокації.

Зверніть увагу! За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ять російських окупантів.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Гнутового противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

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За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.



Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу