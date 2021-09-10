Как свидетельствуют украинские разведчики, такие процессы происходят на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины. За новую Госдуму россияне будут голосовать 19 сентября 2021 года.

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Местных "воинов" заставляют регистрироваться на выборы

Учитывая уровень "дисциплины" и "ответственности" подчиненных "бойцов" и опасаясь "нежелательных эксцессов", российские оккупанты проводят "учебно-тренировочные" выборы. Суть этого "ноу-хау" заключается в принуждении местных воинов зарегистрироваться на выборы,

– сообщили разведчики.

Поэтому боевики должны заполнить соответствующие электронные заявки. Они даже тренируются, как будут прибывать на избирательные участки и осуществлять "волеизъявление".

Боевики проводят служебные совещания по голосованию

Чтобы не было никаких эксцессов, пророссийские вооруженные формирования проводят служебные совещания, где боевикам приказывают осуществлять жесткий контроль.

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Местным жителям обещают деньги за участие в выборах

Отметим, что ранее появилась информация, какими методами боевики поощряют местное население пойти и проголосовать за российскую Госдуму. Ездят мобильные передвижные точки, из которых звучат даже обещания о вознаграждении – при условии участия в выборах.

Людей призывают получить страховой номер индивидуального лицевого счета. Благодаря ему участие в голосовании можно принимать дистанционно.

Важно! Украина призывает международное сообщество не признавать выборов в Госдуму, которые проведены на оккупированных украинских территориях. Это голосование является нарушением Конституции и международного законодательства.