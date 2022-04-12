Оккупанты в Донецкой области ранили 12-летнего мальчика: есть погибшие и пострадавшие
Источник:Павел Кириленко / Донецкая ОГА (ОВА)
Российские оккупанты в Донецкой области ранили 12-летнего мальчика. В результате их обстрела также есть раненые и погибшие люди.
Соответствующую информацию обнародовал глава Донецкой области Павел Кириленко. Такие данные за сутки, 12 апреля.
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12 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области ранены еще 2 человека, в том числе 12-летний мальчик,
– написал Кириленко.
Политик также вспомнил, что удалось уточнить информацию относительно одного раненого в Марьинке. Более того, известно также о том, что:
- в Бахмуте умер один человек, получивший ранение в Луганской области;
- число погибших в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – напомнил Кириленко.
Отметим, американское издание CNN написало, что большая колонна российских войск направляется в сторону Донбасса. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что ситуация там очень напряженная.
Также советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что стратегическую войну мы уже выиграли, в то же время активные боевые действия переместились на Восток Украины. Именно на этой территории будет решаться дальнейшая судьба противостояния.
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