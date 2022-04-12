Відповідну інформацію оприлюднив глава Донецької ОВА Павло Кириленко. Такі дані за добу, 12 квітня.

Важливо У Маріуполі, попередньо, загинули від 20 до 22 тисяч людей, – голова Донецької ОВА

Вороги продовжують атакувати мирних людей на Донбасі

12 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині поранено ще 2 людей, у тому числі 12-річного хлопчика,

– написав Кириленко.

Політик також пригадав, що вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Мар'їнці. Ба більше, відомо також про те, що:

в Бахмуті померла одна людина, яка одержала поранення на Луганщині;

кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі поки встановити неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – пригадав Кириленко.

Варто згадати, що американське видання CNN написало, що велика колона російських військ прямує у бік Донбасу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ситуація там дуже напружена.

Також радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що стратегічну війну ми вже виграли, натомість активні бойові дії перемістилися на Схід України. Саме на цій території буде вирішуватися подальша доля протистояння.

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