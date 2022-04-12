CNN геолокував відео, опубліковане в соцмережах у понеділок, 11 квітня. На ньому видно велику колону російської військової техніки у Ростовській області.

До теми Зараз триває гаряча фаза війни, – Маляр про бої на Донбасі

У CNN процитували словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, який заявив, що російський наступ на українському Донбасі "вже розпочався", а Росія продовжує нарощувати сили в регіоні.

З моєї точки зору, цей великий наступ (на Сході, – ред.) вже почався. Ми повинні розуміти, що це не буде повторення 24 лютого, коли почалися перші авіаудари та вибухи. Великий наступ де-факто вже почався,

– сказав він.

Українські та західні дипломати заявили, що останніми днями спостерігали передислокацію російських військ на Донбас після серйозних невдач окупантів взяти Київ.

До слова, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у ефірі 24 каналу наголосила, що мінімальні бойові цілі Росії зараз – географічні кордони Донецької та Луганської областей. Тому ситуація на Донбасі дуже напружена, там не припиняються активні бої.

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