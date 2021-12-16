Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе. В результате действий врага 16 декабря один украинский защитник получил ранение.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что с начала текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ вблизи Новолуганского, Песков, Золотого-4 и Майского.

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Противник бил из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82 калибра, а также станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских действий один боец ​​Вооруженных сил Украины получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное,

– отметили в штабе.

Отмечается, что наши защитники открывали ответный огонь и заставили оккупантов прекратить обстрелы. Благодаря усилиям военных рубежи украинских подразделений остались прежними.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 15 декабря, боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

При обстреле противник применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате атак российских оккупационных войск ни один защитник Украины не пострадал.

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