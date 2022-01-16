Ранение боец получил 16 января. Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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Украинский военный получил ранения на Востоке

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, состояние его здоровья – удовлетворительное.

С начала суток, 16 января, вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня. В частности в сторону Катериновки открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Обратите внимание! В течение 2021 года пророссийские боевики многократно обстреливали украинские позиции. Из-за действий российских наемников Украина потеряла 84 своих защитников.

Коротко о последних новостях с Востока Украины

За прошедшие сутки, 15 января, оккупанты не нарушали режим прекращения огня. Военнослужащие ООС контролировали ситуацию и продолжали выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.

16 января украинские воины на Донбассе показали, как отрабатывают точечные удары по российским оккупантам. Им помогают собратья из десантно-штурмовой группы "Медведи". Смотрите видео здесь.

Кроме того, 16 января Украина чтит День памяти киборгов, погибших во время обороны Донецкого аэропорта. Бойцы 242 дня мужественно защищали аэродром. Вышли только тогда, когда российские наемники полностью уничтожили сооружение. О них говорят, что не выдержал бетон, а они выстояли.

Это были самые страшные годы, – военный о первых днях войны на Донбассе: смотрите видео

Полный текст публикации ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В сторону Катериновки вооруженные формирования России открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.