В сети оккупанты показали видео, в котором восхваляют книгу. На обложке указано, что ее автором является Сергей Волков, а художницей – Дарья Лысакова.
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Героини видео (вероятно, учительницы младших классов) отметили, что пока азбуку видело ограниченное количество людей. Впрочем, до 1 сентября планируют напечатать достаточно экземпляров, чтобы раздать первоклассникам.
На одной из первых страниц "Азбуки Донбасса" разместили обращение главаря пророссийских боевиков – Дениса Пушилина. Он утверждает, что в книге дети найдут "слова, дорогие для жителей Донбасса".
Несколько букв и как их иллюстрируют в "Азбуке Донбасса":
- б – борщ "донбасский";
- д – Донбасс;
- з – завод;
- к – Кальмиус (река);
- р – Россия (авторы книги называют ее родиной);
- с – Саур-могила (курган, который захватили российские наемники);
- ц – цемент;
- ш – шахта.
Военная подготовка в школах оккупированного Донбасса
- Ранее уполномоченный по правам человека Людмила Денисова обратила внимание на то, что оккупанты проводят на Донбассе системную политику милитаризации детей.
- Обычные школы они превращают в кадетские корпуса военного и казацкого типа. Там ученикам навязывают негативное отношение к Украине.
- Такие возмутительные действия оккупационных властей, подчеркнула Денисова, грубо нарушают права детей, закрепленные в Конвенции ООН.