У мережі окупанти показали відео, в якому вихваляють книгу. На обкладинці вказано, що її автором є Сергій Волков, а художницею – Дарина Лисакова.

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Героїні відео (ймовірно, вчительки молодших класів) наголосили, що наразі абетку бачила обмежена кількість людей. Втім, до 1 вересня планують надрукувати достатньо примірників, аби роздати першокласникам.

На одній із перших сторінок "Абетки Донбасу" розмістили звернення ватажка проросійських бойовиків – Дениса Пушиліна. Він стверджує, що у книзі діти знайдуть "слова, дорогі для жителів Донбасу".

Кілька букв та як їх ілюструють в "Абетці Донбасу":

  • б борщ "донбаський";
  • д – Донбас;
  • з – завод;
  • к Кальміус (ріка);
  • р – Росія (автори книги називають її батьківщиною)
  • с – Савур-могила (курган, який захопили російські найманці);
  • ц цемент;
  • ш – шахта.

Військова підготовка у школах окупованого Донбасу

  • Раніше уповноважена з прав людини Людмила Денісова звернула увагу на те, що окупанти проводять на Донбасі системну політику мілітаризації дітей.
  • Звичайні школи вони перетворюють у кадетські корпуси військового та козацького типу. Там учням нав'язують негативне ставлення до України.
  • Такі обурливі дії окупаційної влади, підкреслила Денісова, грубо порушують права дітей, які закріплені у Конвенції ООН.