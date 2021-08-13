У мережі окупанти показали відео, в якому вихваляють книгу. На обкладинці вказано, що її автором є Сергій Волков, а художницею – Дарина Лисакова.

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Героїні відео (ймовірно, вчительки молодших класів) наголосили, що наразі абетку бачила обмежена кількість людей. Втім, до 1 вересня планують надрукувати достатньо примірників, аби роздати першокласникам.

На одній із перших сторінок "Абетки Донбасу" розмістили звернення ватажка проросійських бойовиків – Дениса Пушиліна. Він стверджує, що у книзі діти знайдуть "слова, дорогі для жителів Донбасу".

Кілька букв та як їх ілюструють в "Абетці Донбасу":

б – борщ "донбаський";

– борщ "донбаський"; д – Донбас;

– Донбас; з – завод;

– завод; к – Кальміус (ріка);

– Кальміус (ріка); р – Росія (автори книги називають її батьківщиною)

– Росія (автори книги називають її батьківщиною) с – Савур-могила (курган, який захопили російські найманці);

– Савур-могила (курган, який захопили російські найманці); ц – цемент;

– цемент; ш – шахта.

Військова підготовка у школах окупованого Донбасу