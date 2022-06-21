Как отметили журналисты "Схем", враг может ею пользоваться. А узнали о готовности понтонной переправы удалось благодаря спутниковому снимку, сделанному 19 июня.

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Переправу построили у железнодорожного моста

Фотографию сделали с помощью спутника Planet Labs. Она демонстрирует, что переправу российские захватчики построили вблизи разрушенного железнодорожного моста. Поэтому теперь кафиры могут перебрасывать как живую силу, так и технику через реку Оскол.



Переправу кафиры построили через реку Оскол / "Схемы"

Журналисты показали снимок военным экспертам. Последние пришли к выводу, что строительство, а также монтаж переправы враг завершил. Об этом также свидетельствует тот факт, что строительная платформа с катерами кафиров отведена на безопасное расстояние.

В "Схемах" заметили, что начали строить переправу враги 3 июня . По крайней мере, сам процесс постройки зафиксировали спутники в этот день.



Начали строить переправу кафиры 3 июня / "Схемы"

Анализ спутниковых фотографий, сделанных ранее, натолкнул на вывод, что до 3 июня кафиры этой переправы не строили. По крайней мере, до 26 мая. А вот уже 30 и 31 мая можно было увидеть первые признаки, свидетельствовавшие о готовности врага организовать себе возможность транспортировки через реку Оскол.

О строительстве понтонной переправы говорили в Генштабе

В Генштабе ВСУ сообщали об активности врага в этом регионе. Согласно данным ведомства, кафиры пытаются восстановить транспортную инфраструктуру.

Поэтому захватчики работают над построением понтонно-железнодорожных переправ через реки на тех территориях, которые находятся под их оккупацией.

Поселок Купянск-Узловой подчинен городу Купянск. Данные карты Liveuamap свидетельствуют, что российские захватчики взяли его под свой контроль со 2 марта.

Что же касается самого Купянска, то его кафиры захватили еще в первые дни войны. Еще 27 февраля Геннадий Мацегора, городской голова, заметил, что у него были переговоры с военными страны-агрессорки. После этого он сдал город под предлогом предотвращения возможного вооруженного нападения.

Заметим, что Мацегори уже сообщили о подозрении сотрудникам СБУ . Против него уже возбуждено уголовное производство. Обвиняют мэра Купянска в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность, а также неприкосновенность Украины.

На Бахмутском направлении враг пытается наступать

Российские захватчики не оставляют попыток наступать на другие населенные пункты. Так, на Бахмутском направлении продолжаются бои вблизи Николаевки, Вершины и Семигорья . Также за прошедшие сутки захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру. Во вражеский огонь попали объекты близ Покровска, Николаевки, а также Белогоровки.

Провальной была попытка штурма на Кураховском направлении. Недалеко от Марьинки наши военные не только отразили атаку врага, но и заставили его отступать. В то же время, в самом направлении было довольно беспокойно. Оккупанты вблизи Щербаков нанесли авиаудара.

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