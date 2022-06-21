Як зауважили журналісти "Схем", ворог може нею користуватись. А дізнались про готовність понтонної переправи вдалось завдяки супутниковому знімку, зробленому 19 червня.

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Переправу побудували поблизу залізничного мосту

Світлину зробили за допомогою супутника Planet Labs. Вона демонструє, що переправу російські загарбники спорудили поблизу зруйнованого залізничного мосту. Тож тепер окупанти мають можливість перекидати як живу силу, так і техніку через річку Оскіл.



Переправу окупанти побудували через річку Оскіл / "Схеми"

Журналісти показали знімок військовим експертам. Останні дійшли до висновку, що будування, а також монтаж переправи ворог завершив. Про це також свідчить той факт, що будівельна платформа з катерами окупантів відведена на безпечну відстань.

У "Схемах" зауважили, що почали споруджувати переправу вороги 3 червня. Принаймні сам процес побудови зафіксували супутники у цей день.



Почали будувати переправу окупанти 3 червня / "Схеми"

Аналіз супутникових світлин, зроблених раніше, наштовхнув на висновок, що до 3 червня окупанти цієї переправи не будували. Принаймні до 26 травня. А от уже 30 та 31 травня можна було побачити перші ознаки, які свідчили про готовність ворога організувати собі можливість транспортування через річку Оскіл.

Про побудову понтонної переправи говорили у Генштабі

Зауважимо, що у Генштабі ЗСУ повідомляли про активність ворога у цьому регіоні. Згідно з даними відомства, окупанти намагаються відновити транспортну інфраструктуру.

Тож загарбники працюють над побудовою понтонно-залізничних переправ через річки на тих територіях, які тимчасово перебувають під їхньою ж окупацією.

Селище Куп'янськ-Вузловий підпорядковане місту Куп'янськ. Дані карти Liveuamap свідчать про те, що російські загарбники взяли його під свій контроль з 2 березня.

Що ж стосується самого Куп'янська, то його окупанти захопили ще в перші дні війни. Ще 27 лютого Геннадій Мацегора, міський голова, зауважив, що мав перемовини з військовими країни-агресорки. Після цього він здав місто під приводом запобігання можливого збройного нападу.

Зауважимо, що Мацегорі вже повідомили про підозру співробітники СБУ. Проти нього уже відкрили кримінальне провадження. Звинувачують міського голову Куп'янська у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність, а також недоторканність України.

На Бахмутському напрямку ворог намагається наступати

Російські загарбники не полишають спроб наступати на інші населені пункти. Так, на Бахмутському напрямку наразі тривають бої поблизу Миколаївки, Вершини та Семигір'я. Також упродовж минулої доби загарбники атакували цивільну інфраструктуру. Під ворожий вогонь потрапили об'єкти поблизу Покровська, Миколаївки, а також Білогорівки.

Провальною була спроба штурму на Курахівському напрямку. Неподалік Мар'їнки наші військові не лише відбили атаку ворога, а й змусили його відступати. Водночас на самому напрямку було досить неспокійно. Окупанти поблизу Щербаків завдали авіаудару.

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