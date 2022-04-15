Одним із найобговорюваніших зрадників став ексмер Куп’янська Геннадій Мацегора, який 27 лютого здав місто Росії. Зараз йому заочно оголосили підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та держзраду.

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Синєгубов розповів про мерів-зрадників

Синєгубов нагадав, що Куп'янськ надалі перебуває під тимчасовою окупацією внаслідок незаконних дій Мацегора.

Якщо говорити про Куп'янськ, очільник цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він уже зі своєю сім'єю виїхав на територію Росії,

– розповів Синєгубов.

Він додав, що схожа ситуація у місті Балаклія, де міський голова публічно заявив, що підтримує окупантів.

Російські загарбники пробують створити видимість підтримки з боку населення. Так, у тимчасово окупованому Вовчанську вороги намагалися вивісити російський прапор та створювали фейки буцімто містяни підтримують вторгнення.

Однак їм це не вдалося. Ми комунікуємо з тими населеними пунктами, які ближче до кордону – повірте, там Росію не підтримують, попри те що там переважно російськомовне населення. І зараз вони категорично налаштовані проти Росії,

– сказав голова місцевої адміністрації.

Синєгубов додав, що керівник з Росії діє у захопленому селищі Липці. Зараз окупанти використовують населений пункт як місце дислокації для атаки на Харків.

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