Одним из самых обсуждаемых предателей стал экс-мер Купянска Геннадий Мацегора, сдавший 27 февраля город России. Сейчас ему заочно объявили подозрение за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и госизмену.

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Синегубов рассказал о мэрах-изменниках

Синегубов напомнил, что Купянск в дальнейшем находится под временной оккупацией в результате незаконных действий Мацегора.

Если говорить о Купянске, глава этого города был первым изменником. Ему сообщили о подозрении. И, по нашей информации, он уже со своей семьей уехал на территорию России,

– рассказал Синегубов.

Он добавил, что похожая ситуация в городе Балаклея, где городской голова публично заявил, что поддерживает оккупантов.

Российские захватчики пытаются создать видимость поддержки со стороны населения. Да, во временно оккупированном Волчанске враги пытались вывесить российский флаг, и создавали фейки якобы горожане поддерживают вторжение.

Однако им это не удалось. Мы общаемся с теми населенными пунктами, которые ближе к границе – поверьте, там Россию не поддерживают, несмотря на то, что там преимущественно русскоязычное население. И сейчас они категорически настроены против России,

– сказал глава местной администрации.

Синегубов добавил, что руководитель из России действует в захваченном поселке Липцы. Сейчас оккупанты используют населенный пункт как место дислокации для атаки на Харьков.

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