Оккупанты дважды ударили по Запорожью: пострадавших нет
Источник:Запорожская ОВА
Около 13:00 21 апреля оккупанты совершили ракетный обстрел Запорожья. В городе зафиксировали два "прилета". Пострадавших пока нет.
В Запорожской ОВА пообещали обнародовать детали позже. Там отметили, что враг пытался в очередной раз разрушить инфраструктуру города.
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Жителей города попросили не выкладывать фото и видео
Местные власти обратились к жителям города с просьбой не выкладывать фото и видео взрывов в интернет, чтобы не помогать врагу.
В Запорожской области продолжаются бои
Отметим, что в части Запорожской области продолжаются бои. Враг наиболее активно действует в Пологовском районе, в направлении Пологи – Гуляйполе. Украинские военные достойно дают отпор захватчику.
Накануне из-за обстрелов российскими военными произошли два пожара в населенном пункте Орехов. К счастью, пострадавших нет.
Следует просмотреть: брифинг Алексея Арестовича за 21 апреля