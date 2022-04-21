Оккупанты дважды ударили по Запорожью: пострадавших нет

Около 13:00 21 апреля оккупанты совершили ракетный обстрел Запорожья. В городе зафиксировали два "прилета". Пострадавших пока нет.

В Запорожской ОВА пообещали обнародовать детали позже. Там отметили, что враг пытался в очередной раз разрушить инфраструктуру города.

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Жителей города попросили не выкладывать фото и видео

Местные власти обратились к жителям города с просьбой не выкладывать фото и видео взрывов в интернет, чтобы не помогать врагу.

В Запорожской области продолжаются бои

Отметим, что в части Запорожской области продолжаются бои. Враг наиболее активно действует в Пологовском районе, в направлении Пологи – Гуляйполе. Украинские военные достойно дают отпор захватчику.

Накануне из-за обстрелов российскими военными произошли два пожара в населенном пункте Орехов. К счастью, пострадавших нет.

Следует просмотреть: брифинг Алексея Арестовича за 21 апреля