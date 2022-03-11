Очевидно, российские оккупанты боятся ездить легковыми автомобилями на оккупированную Запорожскую АЭС. Поэтому каждый раз гоняют туда БТРами.

Также персонал станции проверяют на блок-постах. Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".

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Вот так рашистские оккупанты ездят на Запорожскую АЭС. Наверняка боятся ездить на легковых автомобилях, которые привезли в Энергодар, и каждый раз гоняют БТРы на станцию. А персонал станции на блокпосте проверяют вооруженные рашисты. Друзья, держитесь! Все будет Украина!

– говорится в сообщении.

Напомним, что Запорожская АЭС продолжает находиться под контролем оккупанта, в то же время работой энергоблоков продолжают руководить сотрудники "Энергоатома". Все остальные электростанции работают без сбоев.



Оккупанты ездят на Запорожскую АЭС на БТРах / Фото "Энергоатом"

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