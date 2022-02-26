Речь идет об униформе в оливковом цвете и с опознавательными знаками НГУ. Об этом 26 февраля сообщили в фейсбуке Бригады быстрого реагирования Нацгвардии.

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О чем предупредили жителей Гостомеля

Нацгвардейцы попросили местных жителей максимально дезинформировать диверсантов. До дальнейших обновлений всех лиц с опознавательными признаками НГУ и в форме зеленого цвета ("оливка") в районе пребывания российских войск на территории Гостомеля просят рассматривать как вероятного противника. "Борьба продолжается", – говорится в сообщении.

Ранее в Киеве была обнаружена еще одна группа российских диверсантов. Они выдавали себя за представителей территориальной обороны.

СМИ пишут, что ночью на 26 февраля россияне переоделись в форму украинской полиции и расстреляли наших бойцов на КПП возле Василькова.