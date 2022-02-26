Мовиться про уніформу в кольорі "олива" та з розпізнавальними знаками НГУ. Про це 26 лютого повідомили у фейсбуці Бригади швидкого реагування Нацгвардії.

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Про що попередили мешканців Гостомеля

Нацгвардійці попросили місцевих мешканців максимально дезінформувати диверсантів. До подальших оновлень усіх осіб з розпізнавальними ознаками НГУ та у формі зеленого кольору ("олива") в районі перебування російських військ на території Гостомеля просять розглядати як ймовірного противника. "Боротьба триває", – мовиться у повідомленні.

Раніше у Києві виявили ще одну групу російських диверсантів. Вони видавали себе за представників територіальної оборони.

ЗМІ пишуть, що вночі проти 26 лютого росіяни переодягнулися у форму української поліції і розстріляли наших бійців на КПП біля Василькова.

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