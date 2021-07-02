Оккупанты готовят диверсии на Донбассе, а на передовой заметили российских офицеров, – разведка
Источник:Минобороны Украины
Украинская разведка установила, что враг на Донбассе усилил диверсионно-разведывательные мероприятия. А на передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие разведывательных и саперных подразделений.
Все это происходит на фоне постоянных обстрелов пророссийских боевиков. Так, только за минувшие сутки оккупанты 26 раз нарушили режим тишины.
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Как рассказала украинская разведка, враг все чаще изучает месторасположение позиции наших защитников. Делают это преимущественно российские кадровые офицеры Южного военного округа вооруженных сил России.
В течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий,
– отчитались в Минобороны.
Какая сейчас ситуация на Донбассе
С начала текущих суток, 2 июля, зафиксировали 10 случаев нарушения режима прекращения огня пророссийскими боевиками. Неспокойно было возле:
- Песков;
- Гнутово;
- Авдеевки.
К счастью, потерь со стороны Украины с начала текущих суток нет. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.