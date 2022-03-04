Оккупанты готовят провокации в Херсоне: Зеленский сказал, как действовать херсонцам

Владимир Зеленский предупредил о провокациях оккупантов в Херсоне и призвал херсонцев показать врагу, чей город.

Глава государства рассказал о подготовке провокаций во время брифинга 4 марта, сообщает 24 канала.

Внимание Эта ночь могла остановить историю, – Зеленский к украинцам после атаки россиян на ЗАЭС

Сейчас готовится провокация в Херсоне. Собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. Для этого они привезли в город иностранцев. Ищут местных предателей,

– предупредил Владимир Зеленский.

По словам президента, оккупанты собираются разыграть спектакль с якобы митингом за Россию. Для этого они привезли в город иностранцев. Их план – сделать телекартинку, будто Херсон уже не украинский.

Я хочу напомнить, что с этого они начинали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Вы понимаете, что с ними потом произошло. Это нужно остановить,

– подчеркнул президент.

И обратился к херсонцам: покажите, что это ваш город. Вы можете все остановить любой план оккупантов. Никого не слушайте – слушайте ваших детей, слушайте свое сердце. Вы – украинцы!

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!