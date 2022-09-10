"Информационное алиби": россияне готовят провокацию с обстрелом школ на оккупированных территориях

Российские оккупанты доказали, что не имеют никаких человеческих принципов. Так что готовятся устроить провокацию с обстрелом школ на временно оккупированных территориях.

Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации. При анализе информационной среды специалисты зафиксировали, что россия активно готовит почву для осуществления кровавых провокаций.

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В частности, с 31 августа министерство обороны россии опубликовало и направило в ООН, международные гуманитарные организации и Украину, адреса и точные координаты всех школ, которые начали работу на временно оккупированных территориях.

Ввиду вышесказанного существует высокая вероятность того, что будет выбран один или несколько объектов из предоставленного перечня, для совершения зверств, с последующим обвинением в этом ВСУ. Таким образом террористы заранее готовят для себя информационное алиби,

– объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Там также подчеркнули, что в отличие от Украины, оккупационные власти не интересует безопасность маленьких украинцев, поэтому в большинстве школ, возобновивших работу в оккупации, даже не обустроили бомбоубежища.

Родителей призывают не пускать детей в школу

Россияне убеждают родителей, что дети должны учиться очно. Однако вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала родителей не делать этого.

По словам Верещук, все это делает минобороны россии в сговоре с местными предателями и коллаборантами. Их цель состоит в том, чтобы использовать сеть школ на ВОТ как живой щит для российской военной техники и личного состава.

Призываю родителей на ВОТ не пускать детей в школы на очное обучение,

– подчеркнула она.

Добавим, что российские оккупанты запустили ракету С-300 по Кураховской гимназии №2 в Донецкой области. Теперь на месте учебного заведения – руины. К счастью, в результате обстрела никто из гражданского населения не пострадал. Впечатляет, но Кураховская гимназия №2 была построена в 1939 году. Она пережила нацистское нашествие, но не русских оккупантов.

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