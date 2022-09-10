Про це попередили у Центрі протидії дезінформації. Під час аналізу інформаційного середовища фахівці зафіксували, що росія активно готує підґрунтя для здійснення кривавих провокацій.

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Зокрема, з 31 серпня міністерство оборони рф опублікувало та направило до ООН, міжнародних гуманітарних організацій та Україні, адреси та точні координати всіх шкіл, які почали роботу на тимчасово окупованих територіях.

Зважаючи на вищезазначене, існує висока ймовірність того, що буде вибрано один або декілька об'єктів з наданого переліку, для здійснення звірств, з подальшим звинуваченням у цьому ЗСУ. Таким чином терористи зарання готують для себе інформаційне алібі,

– пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Там також підкреслили, що на відміну від України, окупаційну владу не цікавить безпека маленьких українців, тому в більшості шкіл, що відновили роботу в окупації, навіть не облаштували бомбосховища.

Батьків закликають не пускати дітей до школи

Росіяни переконують батьків, що їхні діти мають вчитися очно. Однак віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала батьків не робити цього.

За словами Верещук, все це робить міноборони росії у змові з місцевими зрадниками та колаборантами. Їхня мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу.

Закликаю батьків на ТОТ не пускати дітей до шкіл на очне навчання,

– наголосила вона.

Додамо, що російські окупанти запустили ракету С-300 по Курахівській гімназії №2 на Донеччині. Тепер на місці навчального закладу – руїни. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з цивільного населення не постраждав. Вражає, але Курахівська гімназія №2 була збудована у 1939 році. Вона пережила нацистську навалу, але не російських окупантів.