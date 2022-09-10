Уже четвертий день фронт на Харківському напрямі посувається в сторону кордону з росією. За цей час українським військовим вдалось просунутись на 50 кілометрів та відвоювати понад 30 населених пунктів.

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Сюрприз для загарбників

Попри те що українська влада ще від початку літа неодноразово заявляла про контрнаступ, російські війська підготуватись не встигли до атак Збройних сил України.

Російські війська, ймовірно, були заскочені зненацька. Сектор був лише злегка утриманий, і українські підрозділи захопили або оточили кілька міст,

– заявили у Британській розвідці.

Ізоляція Ізюма

Від початку квітня Ізюм перебуває під контролем у путінських вояків. Однак зараз ситуація починає змінюватись: за словами тієї ж Британської розвідки, російські сили навколо міста стають все більш ізольованими.

Нагадаємо, вчора мер Ізюма натякнув на очікуване звільнення міста українськими військами. А сьогодні уже з'явилась інформація, що армія росіян колонами відходить від Ізюма до так званої "лнр".

Відвоювання Круп'янська – значний удар для росії

Вранці 10 вересня з'явилось у мережі фото українських вояків біля мерії у Круп'янську. Ймовірно, ЗСУ уже відвоювали місто.

Для росії ця перемога Збройних сил нашої держави є значним ударом, оскільки Круп'янськ розташований на шляху, яким постачають зброю для російських загарбників.

Важливо також, що українська армія повільно, але просувається в сторону Херсона. Ситуація для загарбників є критичною.

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