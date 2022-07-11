оккупанты готовятся к боям за Краматорск и Бахмут: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

российские подразделения готовятся активизировать боевые действия за Краматорск и Бахмут. Они мощно обстреливают населенные пункты по этим направлениям.

Так, на Бахмутском направлении обстрелы производились из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Били недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцево, Вершины, Новолуганского, Клещеевки и Нью-Йорка.

К теме российские силы, вероятно, стремятся изолировать Бахмут от украинских путей сообщения, – ISW

Кроме того, враг нанес ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Краматорском направлении из ствольной артиллерии обстреливали Северск, Закотное, Серебрянку, Григорьевку, Белогоровку, Верхнекаменское и Спорное.

Ситуация на других направлениях фронта

оккупанты ведут штурмовые действия на Новопавловском направлении. Хотят улучшить тактическое положение. Вдоль линии столкновения враг систематически обстреливал позиции наших защитников, чтобы сковать их действия. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.

Кроме того, они обстреливали районы населенных пунктов:

Авдеевка,

Карловка,

Марьинка,

Серебряное,

Новомихайловка,

Угледар,

Времевка,

Белогорье,

Полтавка,

Гуляйполе,

Гуляйпольское,

Малая Токмачка,

Новоданиловка,

Орехов,

Каменское.

Также россияне нанесли ракетно-авиационный удар возле Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Они пытались наступать в направлении Марьинки. Попытка полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.

В Славянском направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Нанесли авиационный удар неподалеку от Богородичного. захватчики пытались штурмовать Краснополье, но украинские воины попытки успешно отбили.

Харьковщину тоже активно обстреливают

Враг сосредотачивал усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск. россияне осуществляли мероприятия по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.

В ход шла артиллерия, реактивные системы залпового огня и танки. Били в районах Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

На Юге оккупанты пытаются навредить наступлению ВСУ

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить наступления подразделений Сил обороны.

россияне из ствольной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Великая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Широкое, Партизанское, Котлярево, Посад-Покровское и Прибугское.

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оккупанты ведут штурмовые действия на Новопавловском направлении. Хотят улучшить тактическое положение. Вдоль линии столкновения враг систематически обстреливал позиции наших защитников, чтобы сковать их действия. Активизировалась штурмовая и армейская авиация.

Кроме того, они обстреливали районы населенных пунктов:

Авдеевка,

Карловка,

Марьинка,

Серебряное,

Новомихайловка,

морской черт,

Времевка,

Белогорье,

Полтавка,

Гуляйполе,

Гуляйпольское,

Мало Токмочка,

Новоданиловка,

Орехов,

Каменское.

Также россияне нанесли ракетно-авиационный удар у Орехова и авиационных ударов в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Они пытались наступать в направлении Марьинки. Попытка полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад.

В Славянском направлении россияне обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки. Нанесли авиационный удар неподалеку от Богородичного. захватчики пытались штурмовать Краснополье, но украинские воины попытки успешно отбили.

Харьковщину тоже активно обстреливают

Враг сосредотачивал усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения наших войск. россияне осуществляли меры по обеспечению подразделений материально-техническими средствами.

В ход шла артиллерия, реактивные системы залпового огня и танков. Гатылы в районах Харькова и населенных пунктов Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Слатино, Прудянка, Рубежное и Благодатное.

На Юге оккупанты пытаются повредить наступлению ВСУ

На Южнобужском направлении враг пытается не допустить наступления подразделений Сил обороны.

россияне из ствольной артиллерии обстреливали районы населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Белая Криница, Калиновка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Широкое, Киселевка, Партизанское, Котлярево, Посад.

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