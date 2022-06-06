Оккупанты готовятся к наступлению на Славянск и Святогорск, штурмуют Северодонецк: продолжаются бои

Российские оккупанты сосредоточили все свои усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. Поэтому именно там продолжаются наиболее ожесточенные бои.

Наступление на Славянск

В Славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступательных действий в направлении населенного пункта Славянск.

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Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

Наступает он со стороны Изюма, обстреливая населенные пункты по пути. Под обстрелы россиян на этом направлении попали Большая Камышеваха, Вернополье, Дибровно, Новая Дмитровка и Курулька. Там враг обстрелял гражданскую инфраструктуру из артиллерии разного калибра.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия в районе Святогорска. Также враг ведет штурмовые действия в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия. Все эти села на берегу реки Северский Донец.

Штурм Северодонецка

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие.

Кафиры продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений по минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты.

Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового.

Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

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