Оккупанты готовятся к наступлению на Вышгород, – Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что российские войска готовят наступление на Вышгород.

Кроме того, по данным Генштаба, врагом осуществляется подготовка к возобновлению наступления на Гостомель, Ирпень и Стоянку.

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Сейчас главная тактика врага заключается в сосредоточении войск вокруг Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева.

Ранее глава Киевской ОВА Николай Жирнов назвал самые опасные направления на фронте. По его словам, враг будет прорываться на Житомир, Ирпень, Бучу, Гостомель и Стоянку. Сейчас эти направления полностью контролируются украинскими войсками.

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