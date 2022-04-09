Оккупанты готовятся к окружению зоны ООС, у них маленькие успехи на Харьковщине, – Арестович

Российские оккупанты проводят передислокацию своих войск. После провала захвата Киева враг хочет установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, какие планы российские оккупанты строят на ближайшее время. Сейчас враг сосредоточит все свои силы на Востоке Украины.

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Окружение зоны ООС

По словам Арестовича, враг хочет оцепить украинские войска в зоне ООС, но воплотить эту затею врагу будет трудно.

"Враг одержал небольшие успехи в продвижении на севере, и совсем их не имеет на юге. Наше командование знает о планах врага, поэтому я думаю, что мы справимся с этой ситуацией", – сказал советник Офиса Президента.

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