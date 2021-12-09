Оккупанты говорят, что украинский военный корабль вернулся обратно

Русские заявили, что украинский военный корабль, который якобы двигался в сторону Керченского пролива, уже вернулся обратно.

Такие заявления сделали вечером 9 декабря в российской ФСБ.

Важно Байден пообещал предоставить Украине всю необходимую помощь для защиты от России

Что заявили в России

Сотрудники ФСБ жаловались, что действия экипажа корабля ВМС Украины якобы являются провокационными и представляют угрозу безопасности мореплавания. Там заверили, что российская береговая охрана еще утром предупреждала украинское судно "о необходимости соблюдения законов". Тогда им дали знать, что "Донбасс" не планирует двигаться через Керченский пролив.

Вечером оккупанты начали снова "бить тревогу", потому что якобы корабль находился на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива, а требования изменить курс не выполнял.

Что говорят в Украине

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул в комментарии "РБК-Украина" что произошел очередной российский информационный вброс. Комментируя заявления российской ФСБ о якобы провокациях, чиновник подчеркнул, что такие высказывания являются манипулятивными. Ведь "Донбасс" является поисково-спасательным судном и не имеет никакого оружия на борту.