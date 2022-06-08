Оккупанты в Херсоне раздали коллаборантам по 10 тысяч фальшивых рублей

Россияне "развели" жителей Херсона и области, решивших пойти с ними на сотрудничество. Для всех предателей это должно стать еще одним хорошим уроком – ни в какие договоренности россияне не верят.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские кафиры решили сымитировать поддержку местного населения. Они действовали с помощью подкупа, но даже здесь не сдержали своего слова.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Сопротивление мобилизации продолжается: в России снова подожгли военкомат

Россияне обманули коллаборантов фальшивыми деньгами

Как известно, российские кафиры решили готовиться к проведению так называемого "референдума" на оккупированной части Херсонщины. Враг мечтает удержать наступление наших героических воинов и аннексировать территорию.

Для имитации поддержки местного населения по присоединению к России кафиры начали проводить опрос. Как сообщили источники 24 канала в разведке, в обмен на подпись россияне предлагали местным жителям 10 тысяч рублей.

Некоторые граждане Украины соблазнились российскими бумажками и решили подыграть врагу в его преступлении. Они поставили свою подпись на бланках и получили деньги.

Правда, коллаборантов ждал очень неприятный "сюрприз": абсолютно все купюры, полученные от россиян в обмен на "услугу", оказались фальшивыми. Оккупантам удалось легко обмануть тех, кто, несмотря на все безумные преступления россиян, решил забыть о базовом здравом смысле и пойти с ними на договоренности.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о последних новостях

Контрнаступление ВСУ на Юге продолжается, наши отважные защитники и защитницы добиваются успехов. Как сообщила британская разведка, нашим героям удалось закрепиться на берегу реки Ингулец.

Коррупция – основа "русского мира". В Мариуполе местный гауляйтер начал сливать дизтопливо и продавать гуманитарную помощь.

На территории временно оккупированной Херсонской области враг продолжает попытки навязать свои правила. Россияне ввели в обращение рубль, а предпринимателям за отсутствие двойных ценников угрожают уничтожением имущества. Кроме того, кафиры хотят внедрить в школах российскую программу обучения. Пока только двое из более 60 директоров согласились на требования захватчиков.

Вас может заинтересовать – в Крыму российские военкоматы начали фальсифицировать результаты медосмотров, чтобы набрать как можно больше "пушечного мяса": видео