Оккупанты в Херсонской области предложили сотрудничество власти одной из общин: те им отказали

В Херсонской области российские оккупанты 11 апреля начали настойчиво предлагать "сотрудничество" власти Нижнесерогозской территориальной общины.

Местное самоуправление отказалось работать с оккупантами. Сейчас все коммунальные предприятия и учреждения территориальной общины продолжают работать в штатном режиме.

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Что случилось

Российские захватчики просто зашли в коммунальное предприятие и начали переманивать органы местного самоуправления на свою сторону. Они им единогласно отказали. Правда, теперь местные власти беспокоятся, что оккупанты так просто не сдадутся.

Не уверены, что в дальнейшем у нас будет возможность работать в пределах полномочий, предоставленных украинским законодательством по обеспечению жизнедеятельности общества и надлежащего функционирования объектов критической инфраструктуры,

– сообщили в пресс-службе общины.

Но по состоянию на вечер 11 апреля все коммунальные предприятия и учреждения общины стабильно работают.

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