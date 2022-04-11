Оккупанты в Херсонской области предложили сотрудничество власти одной из общин: те им отказали
Источник:Нижнесерогозский поселковый совет
В Херсонской области российские оккупанты 11 апреля начали настойчиво предлагать "сотрудничество" власти Нижнесерогозской территориальной общины.
Местное самоуправление отказалось работать с оккупантами. Сейчас все коммунальные предприятия и учреждения территориальной общины продолжают работать в штатном режиме.
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Что случилось
Российские захватчики просто зашли в коммунальное предприятие и начали переманивать органы местного самоуправления на свою сторону. Они им единогласно отказали. Правда, теперь местные власти беспокоятся, что оккупанты так просто не сдадутся.
Не уверены, что в дальнейшем у нас будет возможность работать в пределах полномочий, предоставленных украинским законодательством по обеспечению жизнедеятельности общества и надлежащего функционирования объектов критической инфраструктуры,
– сообщили в пресс-службе общины.
Но по состоянию на вечер 11 апреля все коммунальные предприятия и учреждения общины стабильно работают.
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