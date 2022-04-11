Місцеве самоврядування відмовились працювати з окупантами. Наразі всі комунальні підприємства та установи територіальної громади продовжують працювати в штатному режимі.
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Що трапилось
Російські загарбники просто зайшли до комунального підприємства й почали переманювати органи місцевого самоврядування на свій бік. Вони їм одноголосно відмовили. Щоправда, тепер місцева влада непокоїться, що окупанти так просто не здадуться.
Не впевнені, що в подальшому у нас буде можливість працювати в межах повноважень, наданих українським законодавством по забезпеченню життєдіяльності громади та належного функціонування об’єктів критичної інфраструктури,
– повідомили у пресслужбі громади.
Але станом на вечір 11 квітня усі комунальні підприємства та установи громади стабільно працюють.
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