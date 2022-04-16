Российские оккупанты продолжают мародерить в Украине. На этот раз в Херсонской области – украли оборудование "Радио Крым.Реалии".

Правоохранители уже начали досудебное расследование по уголовному производству. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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Оккупанты в Херсонской области украли оборудование "Радио Крым.Реалии"

Так, во время вторжения врага в Херсонскую область, возле КПВВ Чонгар, оккупанты обесточили передачу вещателя "Радио Крым.Реалии" и ограбили помещение с оборудованием.

В прокуратуре отметили, что один из передатчиков, вероятно, был вывезен на территорию временно оккупированного Крыма.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что в уголовном производстве принимаются все возможные и надлежащие меры для установления обстоятельств событий и причастных лиц.

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