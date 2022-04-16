Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

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Окупанти на Херсонщині викрали обладнання "Радіо Крим.Реалії"

Так, під час вторгнення ворога на Херсонщину, біля КПВВ Чонгар, окупанти знеструмили передачу мовника "Радіо Крим.Реалії" та пограбували приміщення з обладнанням.

У прокуратурі зазначили, що один із передавачів, ймовірно, вивезли на територію тимчасово окупованого Криму.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у кримінальному провадженні вживають всіх можливих та належних заходів для встановлення обставин подій та причетних осіб.

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