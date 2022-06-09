Оккупанты хотят казнить иностранцев, защищавших Украину: что о них известно

Террористы ДНР признали виновными и приговорили к смертной казни двух британцев и марокканца, которых захватили российские войска в плен во время войны в Украине.

Все они сражались на стороне украинских защитников и попали в плен в Мариуполе. Их зовут Эйден Аслин, Шон Пиннер и Брагим Саадун.

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Что известно об Эйдене Аслине

Ему 28 лет, он является гражданином Великобритании, родом из Ньюарка в графстве Ноттингемшир, Эйден переехал в Николаев в 2018 году и в том же году стал морским пехотинцем с украинскими военными, женился на украинке и сделал Украину своим домом.

Бывший социальный работник ранее воевал с курдскими вооруженными подразделениями в Сирии против так называемого Исламского государства.

После задержания он появлялся на фото и видео на российском телевидении, на которых он выглядел избитым и с отеками, возможно, его пытали.

Что известно о Шоне Пиннере

Шон также является гражданином Великобритании, ему 48 лет и он родом из Бедфордшира. Его семья рассказала, что он был старшим солдатом в британской армии до того, как четыре года назад переехал в Украину, чтобы использовать свой опыт в войне против России.

Шон наслаждался украинским образом жизни и считал Украину своей второй родиной последние четыре года. За это время он встретил свою жену-украинку, которая очень сосредоточена на гуманитарных нуждах страны.

– рассказали родственники Пиннера.

Трехлетний контракт Пиннер должен был закончиться в конце года, и, по словам его семьи, он планировал заняться гуманитарной деятельностью в стране.

Что известно о Брагиме Саадуне

Брагиму 21 год, он гражданин Марокко, служил в 36-й бригаде морской пехоты по контракту. В плену он сказал, что не мог найти у Марокко работу, поэтому в 2019 году переехал в Украину. Семья помогла ему купить билет в Полтаву за 100 долларов.

В течение года на курсах Саадун изучал украинский, после чего поступил в Киевский политехнический институт на факультет авиационных и космических систем, но не окончил его. В 2021 году Брагим подписал трехлетний контракт и отправился служить вместе с Эйденом, с которым познакомился в соцсетях.

Реакция Лондона

Власти Великобритании уже отреагировали на "приговор" пленных. Там заявили "глубоко озабоченные" смертным приговором, вынесенным британцам. Спикер Бориса Джонсона подчеркнул, что согласно Женевской конвенции военнопленные имеют статус участников боевых действий и не могут привлекаться за это к ответственности. А министерша иностранных дел Лиз Трас заявила, что "приговор суда был полной фикцией и не имеет легитимности".

Ранее британцы обращались к Борису Джонсону с просьбой посодействовать обмену их на политика и бизнесмена Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене. Об этом ранее также заявляла супруга заключенного Оксана Марченко, она предложила обменять своего мужа на британцев.

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