В Энергоатоме заявили, что оккупанты хотят направить энергию от ЗАЭС на оккупированные Крым и Донбасс. Сделать это физически невозможно.

Связь с датчиками контроля вокруг Запорожской АЭС – потеряна. Местный журналист рассказал, что персонал атомной станции сейчас работает под дулами автоматов.

Обратите внимание Лучшее, что может сейчас сделать Россия, – вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС, – Кулеба

Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, обсуждают намерения направить электроэнергию, производимую атомной электростанцией, на оккупированные Крым и Донбасс

– говорится в сообщении.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 марта встретился с Рафаэлем Гросси – гендиректором МАГАТЭ. Министр иностранных дел Украины настаивал: Россия должна немедленно вывести свои войска из Запорожской и Чернобыльской АЭС.

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МАГАТЭ больше не имеет связи с системами мониторинга на ЧАЭС: смотрите видео