Оккупанты хотят от Украины 150 миллиардов рублей за "водную блокаду" Крыма

Россия заявила, что подготовила иск против Украины по поводу якобы "водной блокады" Крыма. Москва требует у Киева выплаты 150 миллиардов рублей.

У государства-агрессора есть рабочая группа по "оценке ущерба, нанесенного Крыму Украиной". Заместитель главы так называемого "парламента" полуострова Ефим Фикс заявил, что окупанты даже подготовили "судебный иск".

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Россия хочет от Украины денег за "водную блокаду" Крыма

На сумму более 150 миллиардов рублей (примерно 54,5 миллиарда гривен – 24 канал) будем подавать первый иск, в начале марта направим его в суд,

– заявил Фикс.

Иск окупанты будут подавать "от имени крымских министерств и других органов исполнительной власти". Ответчиками будут украинские ведомства, а также конкретные люди.

Свой якобы документ марионетки Кремля направят в так называемый "арбитражный суд Крыма". Далее они ожидают, что в суд начнут обращаться пострадавшие от "водной блокады" предприятия.

К слову, впервые в России догадались считать якобы "ущерб, нанесенный Крыму за период пребывания в составе Украины" еще в марте 2019 года.

Ситуация с водой в оккупированном Крыму: основное

После оккупации Россией Крыма в 2014 году Украина прекратила подачу воды на остров. К тому времени Северокрымский канал обеспечивал до 85% его потребностей в пресной воде.

В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. Этому способствовали редкие осадки и малоснежная зима, а также неразумная политика окупантов.

Летом 2021 года в городах полуострова воду подавали по графику. Российские власти ищут пути обеспечения крымчан пресной водой.

Так называемый "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов ранее заявил о больших запасах пресной воды под дном Азовского моря и планах бурить дно. У окупантов даже были какие-то "успехи". Правда, воду, которую они доставали, пить было нельзя.

Украина готова возобновить поставки воды на остров, но только после его полной деоккупации.

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