Оккупанты хотят создать ударную группировку для наступления на Славянск и Барвенково

На Изюмском направлении оккупанты не покидают намерений создать ударную группировку. С помощью новой силы они хотят наступать на Славянск и Барвенково.

В то же время на Донецком направлении враг продолжает штурмовать населенные пункты. Об этом сообщили в Генштабе утром 6 апреля.

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На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений относительно создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково,

– говорится в сообщении.

Враг продолжает штурмовать Донбасс. В частности, он обстреливает Попасную, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и сладкое. Успеха не имеет.

Оккупанты в дальнейшем пытаются взять Мариуполь. Но ВСУ уже более сорока суток держат оборону.

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