Оккупанты хотят "учить" украинских детей русскому языку в спецлагерях
13 апреля 2022 , 16:06Читати новину українською
Российские солдаты насильственно увезли из Украины тысячи детей. Теперь власти государства-агрессора хотят "учить" их русскому языку.
Оккупанты хотят насильно учить украинцев своему языку. Произойдет это в специальных лагерях, сообщают российские пропагандистские СМИ.
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Уже летом государство-агрессор планирует открыть якобы "курсы" по изучению языка. Мол, будут подключать к этому студентов и старшеклассников.
Дальше украинских детей будут вынуждать учиться в русских школах.
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